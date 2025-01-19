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Kırıkkale'de Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı: 1 Yaralı

Kırıkkale'de Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı: 1 Yaralı
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Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bir yolcu otobüsüne çarparak yaralanmalara neden oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin seyir halindeki yolcu otobüsüne çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Çorum D200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.R.K. idaresindeki 06 BDT 276 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, daha sonra Ankara'dan Yozgat'a yolcu taşıyan N.T.Ç. yönetimindeki 34 BN 1031 plakalı Mercedes marka otobüse arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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