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Kırıkkale'de Otomobil Yangını

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Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik akışı kısa süreliğine durduruldu.

Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Millet Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Mehmet Karataşlık, 71 EA 061 plakalı Fiat marka otomobilin motor bölümünde çıkan dumanları fark etti. Araçta bulunan bir kadın kucağındaki bebeğiyle birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. Panik halinde olan sürücü ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, LPG'li otomobilde çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, soğutma işlemlerinin ardından aracı yol kenarına çekti. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının neden çıktığını belirlemek için inceleme başlattı. Yangın sırasında kısa süreliğine trafik akışı da durduruldu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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