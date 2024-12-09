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Kırıkkale'de Otomobil Takla Attı, Sürücü Kayboldu

Kırıkkale'de Otomobil Takla Attı, Sürücü Kayboldu
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Kırıkkale'de gece saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole takla attı. Kazada bir yolcu yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralı, hastaneye kendi imkanlarıyla gitti.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla attığı kazada bir kişi yaralandı, sürücü ise kayıplara karıştı.

Kaza, gece saatlerinde Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AEM 233 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, kaza sonrası olay yerinden kayıplara karıştı. Yaralı yolcu E.U. ise araçtan çıkarak kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Kaza sonrası itfaiye ekipleri, büyük çapta maddi hasarın oluştuğu aracın yanma riskine karşı önlem aldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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