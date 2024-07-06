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Kırıkkale'de Otomobil Takla Attı, 1 Kişi Yaralandı

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Kırıkkale-Kayseri karayolu Yeniyapan köyü yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de takla atan otomobilin yaklaşık 100 metre sürüklendiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kayseri karayolu Yeniyapan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. idaresindeki 06 BUH 582 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince alınan yol güvenliğinin ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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