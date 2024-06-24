Kırıkkale'de Otomobil Takla Attı, 1 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 40 ND 757 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan çalışmanın ardından otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de kaza nedeniyle otomobilin yanma riskine karşı tedbir aldı. - KIRIKKALE