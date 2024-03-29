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Kırıkkale'de Otomobil Su Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrildiği kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D200 kara yolu üzerindeki Delice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U. idaresindeki 06 RYH 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde su kanalına devrildi. Kazada sürücü H.U. ile E.U. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Jandarma Çorum Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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