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Kırıkkale'de Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

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Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi. Sürücü ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında sürücü, metrelerce sürüklenerek şarampole devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 34 KGH 896 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü, büyük bir şans eseri kazayı yara almadan atlattı. İtfaiye ekipleri de otomobilin yanma riskine karşı gerekli önlemleri alarak güvenliği sağladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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