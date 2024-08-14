Kırıkkale'de Otomobil Şarampole Devrildi, Bir Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kalecik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplernce yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE