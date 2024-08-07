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Kırıkkale'de Otomobil Saldırısı: 1 Tutuklama

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Kırıkkale'de tabancayla otomobili kurşunlayarak sürücüyü yaralayan saldırganlar, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kırıkkale'de tabancayla otomobili kurşunlayarak sürücüyü yaralayan saldırganlar, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde 4 Ağustos'ta meydana gelen olayda M.C.Y. ve T.T. isimli şahıslar, seyir halindeki 42 ACY 479 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı. Saldırıda sırtından yaralanan araç sürücüsü E.A. (42), otomobiliyle hızla uzaklaşıp Emniyet Müdürlüğüne sığındı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürerken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şehir merkezindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda silahlı saldırının failleri olan M.C.Y. ve T.T.'yi tespit etti. 2 zanlı, olayla bağlantılı olduğu belirlenen P.K. ve Ö.Y. ile birlikte saklandıkları evde yakalandı. Cumhuriyet Savcılığı'nın kararı doğrultusunda gerçekleştirilen aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 239 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 bin 700 avro, 15 adet cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.Y. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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