Kırıkkale'de Otomobil Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 34 MSC 116 plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 35 AE8 519 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan N.K., S.A., T.A., R.Y., G.Y. ve E.D. isimli yolcular yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE