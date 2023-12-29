Kırıkkale'de Otomobil Kazası: Vatandaşın Panik Anları Kamerada

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde yaşanan kaza sırasında kaldırımda bekleyen vatandaşın yaşadığı panik anları KGYS kamerasınca görüntülendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce, trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntüleri paylaşıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kayıt altına alınan trafik kazaları, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Trafik kazaları görüntülerinde, ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin kurallara uymadıkları görüldü.

Terminal Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması neticesinde, kaldırımda bekleyen bir vatandaşın yaşadığı panik anları kameraya yansıdı. Kamera kayıtlarında, Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki kamyonun önüne kattığı otomobili sürüklediği görüntüler yer aldı. Yine aynı güzergahta yaşanan kazada da otomobilin ticari taksiye arkadan çarptığı kameralarca görüntülendi. - KIRIKKALE