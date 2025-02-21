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Kırıkkale'de Otomobil Kazası: İki Ağır Yaralı

Kırıkkale'de Otomobil Kazası: İki Ağır Yaralı
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin beton duvara çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin beton duvara çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kaletepe Mahallesi Kırgız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T. idaresindeki 06 HRM 64 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton duvara çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu N.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, trafik ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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