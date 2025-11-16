Haberler

Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 7 Yaralı, Sürücü Serbest

Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana gelen otomobil kazasında 7 kişi yaralandı. Gözaltına alınan sürücü, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale- Çorum D200 karayolunda dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, H.D. idaresindeki 66 ACM 737 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İ.G. yönetimindeki 06 FP 3509 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü H.D. ile yolcular Ö.E.D. ve R.F.D.; diğer araçtaki Y.G., S.G., B.G. ve N.G. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından hastanede tedavisi tamamlanan sürücü H.D., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
