- Kırıkkale'de otomobil kamyonla çarpıştı: 3 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin seyir halindeki kamyona çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kayseri kara yolu üzerindeki Rafineri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 71 ADG 956 plakalı otomobil, seyir halindeki A.Ç. yönetimindeki 31 AAE 295 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü H.D. ile yolcu S.Ö. ve E.Ş. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurda yığınına dönen otomobil ise trafik ekiplerince alınan yol önleminin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.