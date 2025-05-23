Kırıkkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kaletepe Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 06 AFT 439 plakalı Opel marka otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 35 BVB 853 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar, trafik ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otoparka çekilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.