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Kırıkkale'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

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Kırıkkale'de yolcu otobüsünde yapılan denetimde uyuşturucu madde bulunan bir şahıs tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 332 adet uyuşturucu hap ve 35 gram esrar ele geçirildi.

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde denetim yapan jandarma ekiplerine üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Ankara'dan Yozgat'a yolcu taşıyan otobüs, Yahşihan ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu. Otobüste arama yapan ekipler, şüpheli şahıs A.E.'nin üzerinde yaptığı aramada 332 adet uyuşturucu hap olarak kullanılan sentetik ecza maddesi ve 35 gram esrar ele geçirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.E., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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