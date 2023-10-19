Kırıkkale'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir yolcunun üzerinde kokain ve cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde otobüste seyahat eden bir yolcunun üzerinde bir miktar kokain ve 3 adette cep telefonu ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında denetim yapan jandarma ekipleri, durdurdukları otobüste seyahat eden M.Ç.'ni (30) üzerinde 157 gram kokain ve 3 adette kaçak cep telefonu ele geçirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE