Kırıkkale'de Otobüste 47 Sikke Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarmanın durduğu otobüste yapılan aramada, 2 yolcunun üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 47 sikke ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de jandarmanın durduğu otobüsteki 2 yolcunun üzerinde 47 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramada, yolculardan E.B. ve B.İ'nin üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 47 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.