Kırıkkale'de Otobüs Kazası: 30 Yolcu Yaralanmadan Kurtuldu

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otobüsün şarampole yan yatması neticesinde meydana gelen kazada 27 yolcu ve 3 personel yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kırıkkale- Kayseri karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya yolcu taşıyan B.A. yönetimindeki 46 AK 485 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole yan yattı. Araçta bulunan 27 yolcu ve 3 personel kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otobüs, vinç ve çekici yardımıyla kaza alanından kaldırıldı. - KIRIKKALE