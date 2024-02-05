Kırıkkale'de Öğrenci Güvenliği İçin Okul Çevrelerinde Denetim Yapıldı

Kırıkkale'de yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından sınıflarına dönen öğrencilerin güvenliğini sağlamak için polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Kırıkkale'de yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından binlerce öğrenci, sınıflarında yeniden ders başı yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması maksadıyla denetim yaptı. Asayiş, trafik, terör, narkotik, çocuk ve toplum destekli birimlerinden oluşturulan karma ekiplerin katıldığı denetimlerde servis araçlarının ve sürücülerinde kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerde okulla ilişkisi olmayan diğer araç sürücü ve yayalarında GBT'si sorgulandı. Ekipler, okulların önündeki trafik akışını yönlendirip güvenliği sağladı. Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği açıklandı.

Polis ekiplerince denetimler yapıldığını ifade eden servis şoförü Atilla, "Araçlarımızın ruhsatları, sürücülerin ehliyetleri, GBT kayıtları, araçta servis kaydının olup olmadığı, öğrencilerin oturup oturmadığı, fazla öğrenci olup olmadığı, emniyet kemeleri kontrol edildi" diye konuştu.

Servis şoförü Mustafa Ürün ise, "Bugün kolluk kuvvetlerimizin denetimi vardı. Çok güzel bir uygulama. Araçlarımızı kontrol etti tek tek güzel bir denetim oldu" dedi. - KIRIKKALE