Kırıkkale'de Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sanal ortamda işlenen suçlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan A.B., polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE