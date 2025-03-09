ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu

Beyaz Saray'da hareketli saatler! Ajanlar silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

Kararsızlar Partisi geliyor! CHP'li isimden Kılıçdaroğlu açıklaması
Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itiraz etti
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Kırıkkale'de Narkotik Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de Narkotik Operasyonu: Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de yapılan narkotik operasyonunda bir şüpheli yakalanarak evinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 91,48 gram sentetik kannabinoid ile bir tabanca ve fişekler bulundu.

Kırıkkale'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Çalışmalar kapsamında M.G. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada 91,48 gram sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
13 yaşındaki hafıza camide 'Ne bakıyorsun?' diyerek dehşeti yaşattı

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı
Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın 'Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir' sözlerine tepki

Bahçeli'nin hedefinde AK Partili bir isim var
Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ece Gürel'in yeni görüntüsü! Otobüs şoförüne bakın ne söylemiş
Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu

İki futbolcu birden hastanelik oldu
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.