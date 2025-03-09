Kırıkkale'de Narkotik Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Çalışmalar kapsamında M.G. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada 91,48 gram sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE