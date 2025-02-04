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Kırıkkale'de Narkotik Operasyonu: 10 Bin 947 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Narkotik Operasyonu: 10 Bin 947 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de düzenlenen narkotik operasyonunda 10 bin 947 sentetik ecza ve 1,11 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen narkotik operasyonunda 10 bin 947 sentetik ecza ve 1,11 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen bir araçta narkotik ekiplerince arama yapıldı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle yapılan aramalarda 10 bin 947 adet sentetik ecza maddesi ve 1,11 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Ö.Ö., İ.G. ve S.T. isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö. ve İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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