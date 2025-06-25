Kırıkkale'de Narkotik Denetimi: 622 Kişi ve 144 Araç Kontrol Edildi

Kırıkkale'de Narkotik Denetimi: 622 Kişi ve 144 Araç Kontrol Edildi
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Kırıkkale'de polis tarafından gerçekleştirilen narkotik denetiminde, 622 kişi ve 144 araç sorgulandı; 1 aranan şahıs yakalandı, 3 araca ceza uygulandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan "narkotik alan" denetiminde, 622 kişi ve 144 araç sorgulandı. Denetimler sırasında 1 aranan şahıs yakalanırken, 3 araca da ceza uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şehir genelinde "narkotik alan" denetimi gerçekleştirdi. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen denetimde, 622 kişi ve 144 araç kontrol edildi. Denetimlerde, hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, yapılan kontrollerde kural ihlali yaptığı belirlenen 3 araca trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı. Ayrıca, trafik güvenliğini tehdit ettiği değerlendirilen 1 araç da trafikten men edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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