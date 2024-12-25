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Kırıkkale'de Narkotik Denetimi: 1 Gözaltı, 2 Araçta Ceza

Kırıkkale'de Narkotik Denetimi: 1 Gözaltı, 2 Araçta Ceza
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı narkotik alan denetiminde bin 123 kişinin GBT'sini kontrol ederken, 1 şahsı gözaltına aldı ve 2 araca cezai işlem uyguladı.

Kırıkkale'de vatandaşların huzuru ve güvenliği için yapılan narkotik alan demetimi uygulamasında bin 123 kişinin GBT'si kontrol edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik alan denetimi uygulaması kapsamında şehir genelinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Denetimlerde bin 123 şahsın GBT'si kontrol edildi ve 51 araç sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda aranan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, kurallara uymadığı tespit edilen 2 araca cezai işlem uygulandı. Yapılan açıklamada, vatandaşların huzuru ve güvenliği için bu tür uygulamaların kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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