Haberler

Kırıkkale'de Müstehcen İçeriklere Erişim Engeli

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, sanal devriye faaliyetleri sırasında tespit ettiği 94 müstehcen sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından, sanal devriye faaliyetlerinde tespit edilen müstehcen içerikli 94 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, "X" sosyal medya platformu üzerinden müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. İncelemeler sonucu belirlenen 94 URL adresi hakkında gerekli işlemler başlatılarak adli makamlarca erişime engellendi ya da içerikten çıkartıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YÖK'ten el konulan Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklama

YÖK'ten el konulan özel üniversiteyle ilgili açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.