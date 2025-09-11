Kırıkkale'de Müstehcen İçeriklere Erişim Engeli
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, sanal devriye faaliyetleri sırasında tespit ettiği 94 müstehcen sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından, sanal devriye faaliyetlerinde tespit edilen müstehcen içerikli 94 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, "X" sosyal medya platformu üzerinden müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. İncelemeler sonucu belirlenen 94 URL adresi hakkında gerekli işlemler başlatılarak adli makamlarca erişime engellendi ya da içerikten çıkartıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa