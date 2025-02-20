TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras'a yurt dışına çıkış yasağı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras için karar verildi
Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi

30 ilde okullar tatil edildi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak

Uzman isim risk altındaki illeri uyardı: Yarım saat vaktimiz olacak
Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti

Resti çektiler! Ukrayna'dan Trump'ın salvolarına sert karşılık

Kırıkkale'de Motosiklet Yarışı Fatalandı: 17 Yaşındaki Genç Yaralandı

Kırıkkale'de Motosiklet Yarışı Fatalandı: 17 Yaşındaki Genç Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de, 17 yaşındaki İ.S.Ö. motosiklet yarışında kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de arkadaşıyla motosiklet yarışı yaparken kontrolünü kaybeden 17 yaşındaki genç, kazada yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 Karayolu'nun 15. kilometresinde, Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S.Ö. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, arkadaşıyla yarış halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Turistlerin İstanbul şaşkınlığı
img

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert ifadeleri var
img

TFF'nin yabancı hakem kararı için olay yaratacak sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu

Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu

3 dünya devi birden talip oldu
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
TFF anında reddetti: Galatasaray, bu yabancı hakemi istemiyor

Galatasaray'ın yabancı hakem isteğini TFF anında reddetti
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.