Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet şarampole devrildi. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Kırıkkale'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.O. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkara şarampole devrildi. Kazada sürücü, R.O. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan R.O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, devrilen motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürüldü. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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