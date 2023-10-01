Kırıkkale'de Minibüsün Arkasına Bağlanan Köpek Kilometrelerce Sürüklendi

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde bir sürücü, minibüsün arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde dehşet uyandıran bir olay meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 REG 90 plakalı minibüsün arkasına iple bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi. Kilometrelerce yolda sürüklenen köpeğin cansız bedenini gören başka bir sürücü ise o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Minibüsün Danacı köyünden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine seyrettiği öğrenildi. - KIRIKKALE