Üye Girişi
Haberler
Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Tedirgin eden açıklama

 Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar

Trump, Suriye konusunda niyetini açıkça söyledi

 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü

İşgalin en net görüntüsü
DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz

"Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz"

Kırıkkale'de Metruk Binalara Denetim

Kırıkkale'de Metruk Binalara Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlulara barınma imkanı tanıyabilecek metruk binalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kent genelinde tespit edilen 20 metruk bina gözetim altına alındı.

Kırıkkale'de polis ekipleri, metruk binalarda suç ve suçlulara geçit vermemek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Narkotik ekipleri, suç ve suçlulara barınma imkanı tanıyabilecek metruk binalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, kent genelinde tespit edilen 20 metruk bina ve çevresi gözetim altına alındı. Denetimlerde, metruk binaların içinde ve çevresinde herhangi bir olumsuz duruma rastlanıp rastlanmadığı kontrol edilirken, binaların muhtemel suç faaliyetlerinde kullanılmasını önlemek için gerekli tedbirler alındı. Yapılan açıklamada, vatandaşların bu tür durumları gördüklerinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirimde bulunmaları istendi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı
img

Fenerbahçe 10 kişi kaldı
img

Beşar Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TRT Spor canlı izle! BENFICA BOLOGNA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Ali Koç ne zaman başkan oldu, kaç yıldır başkan? Fenerbahçe Athletic Bilbao maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Athletic Bilbao geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Athletic Bilbao golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bayhan Bey şehit mi oldu, öldü mü? Lille Sturm Graz CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lille Sturm Graz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! LILLE STURM GRAZ maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Bacalhau com natas tarifi! MasterChef Bacalhau com natas nasıl yapılır? Atletico Madrid Slovan Bratislava CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atletico Madrid Slovan Bratislava maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dobrada o moda do Porto tarifi! MasterChef Dobrada o moda do Porto nasıl yapılır? (Porto usulü işkembe)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.