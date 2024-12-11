Kırıkkale'de Metruk Binalara Denetim

Kırıkkale'de polis ekipleri, metruk binalarda suç ve suçlulara geçit vermemek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Narkotik ekipleri, suç ve suçlulara barınma imkanı tanıyabilecek metruk binalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, kent genelinde tespit edilen 20 metruk bina ve çevresi gözetim altına alındı. Denetimlerde, metruk binaların içinde ve çevresinde herhangi bir olumsuz duruma rastlanıp rastlanmadığı kontrol edilirken, binaların muhtemel suç faaliyetlerinde kullanılmasını önlemek için gerekli tedbirler alındı. Yapılan açıklamada, vatandaşların bu tür durumları gördüklerinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirimde bulunmaları istendi. - KIRIKKALE