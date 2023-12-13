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5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari polise yakalandı

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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl 16 ay süreyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E. isimli zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçirilen zanlı, cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale 3. Sayfa Haberler

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