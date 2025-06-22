Kırıkkale'de Lüks Otomobil Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de Lüks Otomobil Kazasında 3 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de meydana gelen kazada, lüks otomobilin önünde seyreden bir araca çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de lüks otomobilin, önünde seyreden otomobile çarptığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 71 DV 111 plakalı Porsche otomobil, önünde seyreden M.G. yönetimindeki 34 GT 8591 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, 34 GT 8591 plakalı araç hurdaya döndü. Kazada, sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan A.A.G. ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerince, araçların yanma riskine karşı tedbir alındı. Kazaya karışan iki otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yanına yaklaştığı boğa havaya fırlattı

Boğanın yanına yaklaşarak büyük hata yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükmen galibiyeti kabul etmeyip güreşti, mağlup olunca 'en centilmen' seçildi

Hükmen galibiyeti kabul etmeyip güreşti, madalyayı alamadı ama...
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Pendik'te yolcu otobüsünde kadınlar arasında kavga! O anlar kameralarda

Yer verme tartışması kavgaya dönüştü!
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar

ABD saldırısı İran'ı kızdırdı! Savaşta ilk kez bu silahı kullandılar
Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması: Beşiktaş kelimesi yasak

Arda Turan açıkladı: Beşiktaş kelimesi bize yasak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.