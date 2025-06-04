Kırıkkale'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu Artıyor

Kırıkkale'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu Artıyor
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Kurban Bayramı tatili öncesinde Kırıkkale'de trafik yoğunluğu artarken, emniyet güçleri radar ve dron destekli denetimlerle güvenliği sağlıyor. Her 10 kilometrede bir trafik ekibi görevlendiriliyor.

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de trafik yoğunluğu artış gösterdi. Karayollarında oluşturulan uygulama noktalarında radar ve dron destekli denetimler sürerken, her 10 kilometrede de bir trafik ekibi görev yapıyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de araç trafiği akıcı şekilde ilerliyor. Bayram tatili öncesinde alınan tedbirler sayesinde Kırıkkale-Kayseri D-765 ve Kırıkkale-Samsun D-200 karayollarında ulaşımda aksama yaşanmazken, zaman zaman trafik hareketliliği gözlemleniyor. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulama noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, denetimler sırasında sürücülere emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız sınırına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Ayrıca, her 10 kilometrede bir trafik ekibi görevlendirilerek yol güvenliği artırıldı. Radar araçları ile hız kontrolü de sıklaştırılarak trafik ihlallerinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Karayolları ekipleri tarafından da bayram tatili süresince trafik akışını sağlamak amacıyla bazı kavşaklar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsa Söğüt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin doğu ile batıyı birbirine bağlayan önemli bir geçiş güzergahı olduğunu vurguladı. Söğüt, "İçişleri Bakanlığımızın 30 Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında uygulamaya koyduğu Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında çalışmalarımıza başladık. Kalecik, Organize Sanayi, İl Tarım ve Balışeyh kavşaklarını trafiğe kapatarak geçişleri daha güvenli hale getirdik" dedi.

Söğüt ayrıca, "Trafik ışıklarının sürelerini uzattık, ekiplerimizi her 10 kilometrede bir görünür olacak şekilde yerleştirdik. Dron ile havadan denetim, radar araçlarıyla hız kontrolü, EDS sistemleri ve karayolu üzerinde görevli trafik ekiplerimizle sürekli denetim halindeyiz. Tüm güzergahlarda trafik akışı düzenli devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Sürücülere "Bir kural, bir ömür" mottosuyla trafik kurallarına uymalarını isteyen Söğüt, özellikle emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri ve cep telefonu kullanımı konusunda duyarlılık çağrısında bulundu. Ayrıca uzun yolda seyahat eden sürücülere kısa molalar vermeleri tavsiye edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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