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Kırıkkale'de Kumar Operasyonunda 24 Kişiye Cezai İşlem

Kırıkkale'de Kumar Operasyonunda 24 Kişiye Cezai İşlem
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Kırıkkale'de bir dernekte kumar oynandığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı ve toplamda 221 bin 928 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 14 adet uyuşturucu hap ve kumar malzemeleri ele geçirildi.

Kırıkkale'de bir dernekte kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 24 kişiye toplam 221 bin 928 TL idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Tepebaşı Mahallesi'nde bir dernekte kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Baskında 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 14 adet uyuşturucu hap ve kumar malzemeleri ele geçirildi.

Ayrıca, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, uyuşturucu maddeye yer temin etmek" suçlarından O.K. ve K.P. ile uyuşturucu kullanmak suçundan Y.Z. ve A.O.D. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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