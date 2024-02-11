Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Attığı Kazada Genç Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.E.A.'nın kullandığı 71 AN 227 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE