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Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil, Karşı Şeride Geçerek Sürüklendi: 2 Yaralı

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Kırıkkale'de bir otomobil, demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve yaklaşık 130 metre sürüklendi. Kazada iki kişi ağır yaralandı, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Karşı şeride geçen otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobil, demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçip yaklaşık 130 metre sürüklendi. Kazada, iki kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AJ 7000 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyeri aştı. Karşı şeride geçen araç, metrelerce sürüklenerek hurda yığınına döndü. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve yolcu Z.Z., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri, kaza alanında yol güvenliğini sağladı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil, Karşı Şeride Geçerek Sürüklendi: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa

Kırıkkale Otomobil Güvenlik 3-sayfa Yaşam Polis

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