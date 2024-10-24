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Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Demir Bariyerlere Çarptı

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Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki kaza sonucunda, otomobil hurdaya dönerken sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan otomobil hurdaya döndü: Sürücü ağır yaralandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin demir bariyerlere çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu üzerindeki Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 19 UC 774 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil kullanılamaz hale geldi, sürücü ise ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza alanında yapılan incelemenin ardından otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.

Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Demir Bariyerlere Çarptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa

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