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Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: İki Yaralı

Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: İki Yaralı
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Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Sürücü olay yerini terk etti.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, iki kişi yaralandı. Sürücünün ise olay yerini terk ettiği öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Kimeski mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 ADA 323 plakalı Fiat otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan R.T. ve M.A. yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün, kazanın ardından olay yerini terk ettiği öğrenildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ağır hasar gören otomobil, trafik ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otoparka çekildi.

Sürücünün kimliğinin tespiti ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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