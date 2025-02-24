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Kırıkkale'de Kömürde Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Kırıkkale'de Kömürde Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi
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Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın, kısa sürede tandırlığa sıçradı. Olay sırasında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kırıkkale'de bir evin kömürlüğünde çıkan yangın sırasında bir kişi dumandan etkilendi. Tandırlığa da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Merkez Camisi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin kömürlüğünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tandırlığa sıçradı. Yangına müdahale etmek isteyen bir kişi dumandan etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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