Kırıkkale'de Kenevir Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Kırıkkale'nin Ovacık Mahallesi'nde kiralık bir dairede kenevir yetiştiren 49 yaşındaki İ.Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 60 kök kenevir ve bin 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda kiralık dairede kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ve jandarma ekiplerince merkez ilçe Ovacık Mahallesi'ndeki kiralık bir dairede iklimlendirme sistemi kurup kenevir yetiştirdiği tespit edilen İ.Ö.'nün (49) ikametine baskın yapıldı. Evde narkotik köpeği ile yapılan aramada 60 kök kenevir bitkisi ve bin 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
