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8 gündür kayıp olarak aranıyordu: Cinayet şüphesi ile 2 kişi tutuklandı

8 gündür kayıp olarak aranıyordu: Cinayet şüphesi ile 2 kişi tutuklandı
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 8 gündür kayıp olan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'i öldürdükleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. İki şüpheli tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor. Yalçıner'in cesedinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 8 gündür kayıp olan 47 yaşındaki kadını öldürdükleri iddiası ile gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Olay, 25 Eylül'de Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'den haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalçıner'in kaybolması ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip neticesinde Yalçıner'in kaybolması ile ilgisi olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şahıs 'kasten öldürme' suçlaması ile tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. Yalçıner'in cesedinin bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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