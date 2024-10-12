Kırıkkale'de Kayıp Kadın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 47 yaşındaki kayıp kadını arama çalışmaları karada ve suda devam ediyor. Cinayet şüphesiyle tutuklananlar arasında kadının 2 kardeşi, bir yeğeni ve bir komşusunun olduğu öğrenildi.

Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, çalışmalarını Kapulukaya Barajı'nın Köprü köyü yakınlarındaki tarihi Çeşnigir Köprüsü civarında yoğunlaştırdı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri su altı taramalarını titizlikle yürütürken, jandarma komandolar da geniş bir alanda arama faaliyetlerine devam ediyor.

Öte yandan cinayet şüphesiyle tutuklanan şüphelilerden Ş.G. ve Y.G.'nin kayıp kadının kardeşleri, K.U.'nun komşusu ve D.G.'nin de yeğeni olduğu öğrenildi. Tüm arama çabalarına rağmen henüz kadına dair bir iz bulunamadı. - KIRIKKALE