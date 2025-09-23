Haberler

Kırıkkale'de Kasten Yaralama Suçundan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 'kasten yaralama' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, hakkında "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası A.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yapılan açıklamada, kamu düzeni ve huzurun sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KIRIKKALE

