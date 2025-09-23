Kırıkkale'de Kasten Yaralama Suçundan Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası A.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
