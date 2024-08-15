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Kırıkkale'de Kasksız Motosiklet Kullanan Sürücüye 690 TL Cezası Kesildi

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Kırıkkale'de polis ekiplerinin denetimleri sırasında kasksız motosiklet kullanan bir sürücü, kendisine kesilen 690 liralık ceza sonrasında gülme krizine girdi. Denetimlerde toplamda 237 bin 801 TL ceza kesildi ve 28 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerinin denetimleri sırasında kasksız motosiklet kullanan bir sürücü, kendisine kesilen 690 liralık ceza sonrasında gülme krizine girdi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, şehir genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerde, emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanma, araç muayenesi ve sürücü belgelerinin kontrolü gibi konulara ağırlık verildi. Ayrıca, motosikletler ve gürültü kirliliğine neden olan modifiye edilmiş egzoz sistemlerine sahip araçlar da kontrol edildi.

Gece yarısına kadar süren trafik uygulaması, Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı ile Terminal Kavşağı arasında gerçekleştirildi. Denetimlere, Motosikletli Yunus Timleri ve "gece kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri de destek verdi. Ekipler, 351 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı. Kasksız motosiklet kullanan bir sürücüye de 690 TL ceza yazıldı. Sürücü, ceza sonrası gülme krizine girerek "Devlet sağ olsun" dedi.

Trafik güvenliğini tehdit eden unsurlar arasında yer alan, teknik modifikasyon yapılmış ve gürültü çıkaran araçlara odaklanılan denetimlerde, 67 sürücüye toplam 237 bin 801 TL ceza kesildi. Ayrıca, 28 araç trafikten men edildi. Denetimler sırasında bir kişinin üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve 5 adet mermi ele geçirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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