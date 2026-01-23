Haberler

Kamyonet zincirleme kazaya neden oldu... O anlar kamerada

Kırıkkale-Çorum karayolunda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir araç kamerasına kaydedildi.

Kırıkkale'de kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir araç kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum karayolunun 66. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. (32) yönetimindeki 35 CBP 642 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce Y.M.B. idaresindeki 06 EZT 608 plakalı otomobile, ardından Ö.F.Ş.'nin kullandığı 35 ASF 806 plakalı otomobile ve son olarak Y.Ş. yönetimindeki 16 HBT 34 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada kamyonet sürücüsü E.A. yaralandı. Kazanın meydana geldiği anlar, bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin kaygan zeminde kontrolden çıkarak araçlara çarpması yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan ve maddi hasar oluşan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. - KIRIKKALE

