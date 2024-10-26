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Kırıkkale'de Kamyonla Çarpışan Motosiklet Kazasında İki Genç Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de Kamyonla Çarpışan Motosiklet Kazasında İki Genç Ağır Yaralandı
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Kırıkkale'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ve yolcusu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Kamyona çarpan motosikletteki iki genç ağır yaralandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de seyir halindeki kamyona çarpan motosikletteki iki genç ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Rauf Denktaş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ş. idaresindeki 71 ADJ 449 plakalı motosiklet, seyir halindeki C.K.'nın kullandığı 34 SU 0621 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan 17 yaşındaki sürücü ile yolcu H.Ö. ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesi sürerken, üzerinde 4 adet ekstazi ve bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yolcunun da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa

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