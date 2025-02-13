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Kırıkkale'de Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı

Kırıkkale'de Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı
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Kırıkkale'de sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrilen kamyonette 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bala-Karakeçili D-260 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. (57) idaresindeki 06 DIN 84 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ile yolcular B.K. (52), A.T. (51), Afganistan uyruklu K.M. (26) ve kimlik bilgisine ulaşılamayan aynı uyruklu 1 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından kazada hurdaya dönen araç otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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