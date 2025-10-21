Haberler

Kırıkkale'de Kafa Kafaya Kaza: 4 Yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 06 EJJ 741 plakalı otomobil, Ç.D. yönetimindeki minibüsü sollamaya çalıştığı esnada karşı istikametten gelen E.D.'nin kullandığı 71 ADH 882 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırıldı. - KIRIKKALE

