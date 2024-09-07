Kırıkkale'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 4 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B. idaresindeki 71 DU 773 plakalı Toyota marka otomobil ile M.B.T.'nin kullandığı 71 AAR 786 plakalı Dacia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında, sürücüler ile yolculardan M.Y.B. ve H.T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İki otomobilde, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE