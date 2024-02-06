Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 180 Litre Etil Alkol ve 2 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada, 180 litre etil alkol, 2 milyon 604 bin makaron ve 52 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kaçak tütün ve içki ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada, 180 litre etil alkol, 2 milyon 604 bin makaron ve 52 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda, kaçakçılık ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE